Raffaele Poggio: oltre gli ostacoli con amore, coraggio e musica

Attore e cantautore, Raffaele Poggio nasce a Torino nel 1980 e proprio nel capoluogo piemontese assorbe gli stimoli che faranno esplodere già nell’adolescenza la sua spiccata sensibilità artistica. Il suo personale vissuto, costellato di ostacoli da superare, segna inevitabilmente il suo racconto musicale, oggi orientato più che mai a trasmettere positività e voglia di condivisione. Dopo un delicato intervento al cuore ha stretto un intenso legame con un fan, anche lui impegnato nella lotta ad una malattia, che ha dato vita al suo ultimo singolo Fiori di ceramica, uscito il 23 febbraio.

Raffaele, il tuo centro di gravità permanente è l’arte, sia questa declinata in musica o recitazione. Come si può definire oggi il tuo approccio a tali attività?

Per me è fondamentale condividere le emozioni con il prossimo. Siamo tutti diversi nelle nostre unicità, ma ciò che proviamo ci accomuna, ci unisce. Sul palco, cantando o recitando, sento di avere un ruolo come essere umano prima ancora che artista e se posso essere utile a qualcuno allora sento di essermi avvicinato al mio obiettivo.

Nel tuo passato la musica è stata àncora di salvezza in primo luogo per te stesso. Come e da cosa ti ha salvato?

Non ho avuto un’infanzia e un’adolescenza facili, anzi. Spesso ho dovuto far fronte a difficoltà familiari e quando la propria casa diventa un luogo dal quale si vuole evadere la musica può diventare tutto. Consapevole dell’aiuto che ho ricevuto ascoltando altri artisti, ha fatto nascere in me la voglia di contribuire allo stesso modo.

Nel tempo hai dimostrato di essere molto versatile e di non voler essere condizionato da un solo genere musicale. Come mai questa scelta?

Nella vita viviamo periodi molto diversi tra loro anche a distanza di poco tempo. Tutto può cambiare in un attimo, possiamo aver voglia di condividere gioia ma improvvisamente essere poi travolti da un dolore. Con le mie canzoni cerco di fornire elementi in grado di accompagnare gli stati d’animo del mio pubblico e di raccontare allo stesso tempo il mio. Anche quando esprimo il mio dolore cerco però sempre di avere un approccio coraggioso, di fiducia, di speranza. Gli ostacoli si superano con il sorriso.

Ultimamente, hai vissuto un’esperienza molto particolare che ti ha legato fortemente ad un tuo fan e ti ha portato a scrivere Fiori di ceramica. Raccontaci cosa è successo…

Mi sono trovato ad affrontare un’operazione al cuore e in quei giorni ho ricevuto un messaggio di un mio fan. Lui lotta contro la leucemia: da un lato mi ha ringraziato perché la mia musica è stata per lui un conforto nella battaglia con la malattia e dall’altro ha voluto ricambiare augurandomi il meglio e mostrandomi il suo sostegno. Quello che ho provato nel mio cuore è stato indescrivibile, così ho provato a raccontarlo in musica con Fiori di ceramica, un inno al coraggio e alla fiducia. Anche nei momenti più bui possiamo trovare risorse fondamentali in noi e negli altri che ci permettano di superare anche gli ostacoli più spaventosi.

Nel videoclip della canzone hai dato spazio anche alle opere di un’altra artista, Tiziana Carboni. Che messaggio volevi trasmettere?

La mia idea di rinascita ha trovato ulteriore forza grazie alla collaborazione con Tiziana che l’ha resa perfettamente anche dal punto di vista visivo. L’ascolto, la cura che possiamo avere del prossimo, la volontà di risorgere dalle nostre ceneri più splendenti di prima sono concetti che spesso la musica, la pittura, la scultura, trasmetto in maniera immediata senza tanti giri di parole.

Sappiamo che in cantiere hai tanti nuovi progetti musicali, ma non solo…

Per me è impossibile rinunciare alla musica o alla recitazione. Voglio continuare ad esprimermi in ogni modo possibile e vi confermo che in arrivo ci sono diverse sorprese. Il primo passo è Fiori di ceramica, che nel mio percorso di vita e professionale rappresenta un momento fondamentale.

Ascolta Fiori di ceramica di Raffaele Poggio: