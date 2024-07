Radio Cusano Campus, il palinsesto estivo: tutti gli appuntamenti da non perdere

Al via da oggi, lunedì primo luglio, il palinsesto estivo di Radio Cusano Campus – in radiovisione su Cusano Italia TV (canale 122 del digitale terrestre) – con nuovi format e nuove forme di sperimentazione.Dai talk-show ai contenitori quotidiani passando per i programmi di approfondimento Cusano Media Group non rinuncia alla sua mission: proporre trasmissioni di qualità. Vi aspettiamo per un’estate ricca di storie e emozioni.

Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, “L’Italia s’è desta” – su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre) – ci tiene aggiornati sugli eventi di attualità. I conduttori che si alterneranno nel corso dell’estate – Gianluca Fabi, Tommaso Franchi e Graziano Talone con la partecipazione di Danilo Toninelli – offriranno, insieme a ospiti speciali, approfondimenti su politica, economia e società.

Dopo “L’Italia s’è desta”, la linea passa a “Greenwich: uno sguardo parallelo”, il programma in onda dal lunedì al venerdìdalle 10 alle 12:30 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre) dedicato alla politica internazionale e alle dinamiche geopolitiche che stanno sconvolgendo il mondo. Uno sguardo parallelo per rendere accessibili al pubblico equilibri economici e rapporti di forza tra nazioni. Al timone Francesca Romana Macrì, Livia Ventimiglia e Vincenzo Lauria.

“Melting Sport” – in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15 e il sabato e la domenica dalle 14 alle 17 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre) – è la trasmissione che vi porta nel cuore di ogni disciplina sportiva. A cura della redazione sportiva di Cusano Media Group, “Melting Sport” è il vostro punto di riferimento per un panorama completo e coinvolgente sul mondo dello sport.

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 10 alle12:30suRadio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre) va in onda “I peggiori anni”, condotto da Martina Gatto, Stefano Valvo e Pierluigi Siciliani-Piji. Un revival storico che esplora la cronaca e l’attualità dei decenni passati, offrendo un viaggio nostalgico attraverso gli eventi e i personaggi che hanno segnato la storia recente.

Il programma che ha conquistato il cuore degli ascoltatori e telespettatori, “Che rimanga tra noi“, si prepara a un’estate sotto i riflettori. Dal primo luglio, infatti, il programma condotto da Alessio Moriggi, Francesca Pierri e Max Cannalire, da settimanale diventa quotidiano, andando in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV (canale 122 del digitale terrestre). Chi non ha una storia da raccontare? Che sia un aneddoto scabroso, divertente, triste o insopportabile, “Che rimanga tra noi” è il luogo dove potrete condividerla. Raccontate le vostre storie d’amore, di vendetta, di fantasia, in qualunque modo preferiate: urlando, piangendo, cantando, saltando… qualsiasi cosa vi venga in mente!

Crimini di ieri e di oggi: i principali fatti di cronaca nera e cronaca giudiziaria che sconvolgono l’opinione pubblica. E ancora: cold case, misteri italiani, intrighi internazionali, serial killer, criminologia e scomparsi. Un’estate sotto la lente d’ingrandimento di Fabio Camillacci al timone di “Crimini e criminologia”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 122 del digitale terrestre).