Pumaduara Mucatu

Un cortometraggio di Manuel Galici

Sinossi

Italo torna dopo devenni nel suo paese d’origine calabrese. Il suo ritorno è doloroso come i ricordi che man mano gli si presentano davanti. Qui fa la conoscenza di un bambino che lo accompagnerà per tutta la sua permanenza e di conseguenza fino alla fine della sua triste vita. Italo infatti è tornato con uno scopo ben preciso: vendicarsi contro quel paese che, quando era piccolo, non fece nulla per salvare il padre giustiziato in piazza. La vendetta lo porterà ad una tragica e folle decisione.

Videomessaggio del regista Manuel Galici