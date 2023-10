Torino come Hollywood: i Prodea Led Studios, il primo virtual set interamente sviluppato in Italia

Prodea Group S.p.A., media company nel settore eventi ed intrattenimento, da sempre specializzata nelle più innovative tecnologie 3D e di virtual reality, ha costruito, all’interno di un teatro di posa di 900 mq, i Prodea Led Studios di 2.000 metri cubi. Dal 23 al 31 ottobre dalle 10:00 alle 19:00 sarà possibile visitare gli studi in Strada la Manta 24 a Torino dove gli specialisti dei Prodea Led Studios presenteranno le varie tecnologie ed il loro utilizzo.

Il set è tra i più grandi d’Europa con una superfice di 256 mq per un diametro di 16 metri che da una grande possibilità alla produzione di gestire al meglio l’equilibro tra scenografie reali e virtuali.

Intorno allo stage si sviluppano 512 metri quadrati di led collocati su una struttura studiata e realizzata ad hoc. Le pareti verticali hanno un pixel pitch di 1,8 attualmente uno dei più definiti al mondo. Mentre il tetto, che copre tutta la superficie del set, ha un pixel pitch di 4,8. A favorire ed agevolare la produzione sono presenti 23 paranchi motorizzati per luci sospese e capriate, oltre ad una facile allocazione su supporti reclinabili lungo tutta la circonferenza dei led.

Questa imponente struttura gode dell’utilizzo del primo software totalmente italiano basato su server proprietari realizzati dalla neo-costituita Unspace s.r.l., una start up innovativa che basa la sua verticalità nel settore virtual production, implementando plug-in e tools basati su Unreal Engine e introduce nuove pipeline di design fotorealistico nelle filiere di produzione cinematografica. Il tracking system è garantito da 27 Optitrack Cameras41.

Importante partner dei Prodea Led Studios per il lato tecnologico è Panatronics, società specializzata in attrezzature e tecnologie per il cinema digitale che annovera tra i suoi brand, in grado di coprire tutte le necessità delle produzioni cinematografiche professionali, anche il “fiore all’occhiello” rappresentato da RED DIGITAL CINEMA, uno dei più noti e importanti costruttori di macchine da presa digitali. La scelta della società milanese Panatronics quale partner tecnologico è stata determinata proprio dalla particolare filosofia di questa azienda, che seleziona accuratamente i propri brand che commercializza per soddisfare “ad hoc” le esigenze di chi fa produzione di altissimo livello qualitativo.

Dal punto dei servizi accessori alla produzione i PLS (Prodea Led Studios) possono fornire reception, sale riunioni, 25 postazioni lavoro open space, 2 uffici separati, camerini, parcheggi ed altri 4 teatri di posa tra i 100 e i 400mq. Inoltre PLS può fornire tutta l’assistenza necessaria affinché le troupe possano operare nel modo più confortevole possibile.

Nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 nei Prodea Led Studios è stato girato The Opera!, film diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, e prodotto da Showlab e RAI Cinema. Il lungometraggio racconta la storia di Orfeo ed Euridice, gli amanti mitologici che il giorno delle nozze vengono sopraffatti dalla crudeltà del fato, che li porterà a compiere un viaggio oltre la vita. Il mito è trasposto nella contemporaneità in un linguaggio narrativo che mixa parola, musica, moda, arti visive e sound design, mentre le arie di Verdi, Puccini, Rossini, Mozart, Vivaldi, Boito, Gluck si inseriscono nel flusso narrativo. I differenti stili diventano un ibrido con il mito, portando a un nuovo linguaggio comunicativo. Gli attori ed interpreti del film sono: Valentino Buzza, Mariam Battistelli, Vincent Cassel, Erwin Schrott, Caterina Murino, Fanny Ardant, Rossy de Palma. La produzione ha utilizzato tutte le tecnologie presenti nei Prodea Led Studio con piena soddisfazione, evidenziando le caratteristiche tecniche e professionali del personale di studio.

I produttori cinematografici, quelli di spot pubblicitari oppure di serie televisive troveranno nei Prodea Led Studio un partner che aiuterà a limitare i costi di produzione soprattutto quelli dovuti alle condizioni metereologiche o di illuminazione potendo creare e mantenere lo stato ambientale in termini di luci e di clima. Anche i cambi località non saranno più un problema basterà modificare le immagini. Producendo a Torino, inoltre, si potrà collaborare con una delle Film Commission più attive nel mercato italiano.

Sulla sostenibilità di questo nuovo sistema alcune analisi sulla comparazione tra le emissioni generate tra le scene in location e quelle in virtual production danno pienamente ragione alle produzioni virtuali.

Corrado Camilla, CEO di Prodea Group S.p.A.: “In moltissimi dei nostri eventi da anni utilizziamo tecnologie 3D e virtual reality adottando tecnologie sempre più sofisticate. Da queste esperienze nasce l’idea di passare dalla capacità di utilizzare i software a quella di mettere in piedi un sistema che coordini anche l’hardware con l’obiettivo di fornire un servizio completo ai produttori di contenuti. Vorrei offrire ai direttori della fotografia, ai registi e ai creatori di contenuti lo spazio per nuove realtà e proprie visioni personali superando i limiti del reale. Gli stessi attori si ritroveranno in condizioni reali rispetto al passato. L’esperienza maturata nella costruzione e la partnership con le azienda che hanno partecipato al progetto ha fatto sì che stiamo ricevendo richieste, sia a livello nazionale che internazionale, per realizzare nuovi Led Studios”

Nicola di Meo, CEO di Unspace s.r.l. “Da anni alla continua ricerca di innovazione al servizio della creatività. In questo progetto stiamo cercando di prendere in considerazione i punti forti del gaming, entertainment, cinema e fotografia e a connetterli per rendere l’esperienza del set unica e più creativa che mai. Registi e Direttori della fotografia, ora hanno un’arma in più per stravolgere e rivoluzionare in realtime, ma soprattutto visualizzare il “desiderata” mentre lo stanno girando.”

Beatrice Borgia, Presidente Film Commission Torino Piemonte: “Negli ultimi anni Torino e il Piemonte si sono posizionate sulla scena nazionale, e non solo, come vero e proprio ecosistema produttivo e come destinazione sempre più attrattiva per i player dell’audiovisivo. La nostra Fondazione è pertanto soddisfatta e orgogliosa di collaborare al lancio di Prodea Led Studios, una realtà unica in Europa che arricchisce fortemente l’offerta del nostro territorio e rafforza ulteriormente il comparto della produzione piemontese.”

Per iscriversi basterà inviare una mail all’indirizzo info@prodealedstudios.com