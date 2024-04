Un documentario di Procida Film Atelier 2022

Sinossi

Il film “Procida” emerge come un’opera collettiva che abbraccia la diversità in molteplici forme. Attraverso l’esperienza dei giovani partecipanti, il film esplora la diversità nelle prospettive, nelle abilità e nelle storie di vita. Il laboratorio cinematografico diventa un terreno fertile per l’incontro e l’integrazione, con minitroupe composte da individui diversi che collaborano per cogliere la ricchezza del territorio e delle persone di Procida. La diversità è anche evidente nel processo creativo, che spazia dalla scoperta dell’uso della macchina da presa alla scrittura delle idee e alla costruzione narrativa. Il film stesso diventa un manifesto della diversità, mescolando stili, voci e visioni per dare vita a un racconto poliedrico dell’isola e della sua comunità. In ultima analisi, “Procida” si rivela non solo un’esplorazione artistica, ma anche un’opportunità di crescita personale e collettiva, in cui la diversità diventa una fonte di forza e di arricchimento per tutti i partecipanti e per la comunità nel suo insieme.

Vota “Procida”

Videomessaggio di Giorgia Ciraolo