Premio Donna d’Autore & Special Awards: tutti i premiati dell’ottava edizione

Giunto all’ottava edizione, il Premio Donna d’Autore & Special Awards rimane un’occasione straordinaria per celebrare le donne e la lotta contro la violenza di genere. L’evento, tenutosi ieri sera, 3 giugno, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, è stata un’occasione per celebrare la forza, la passione e il talento delle donne che hanno fatto la differenza, unendo le loro voci in un coro forte di speranza.

Protagonista indiscussa di questa celebrazione è da sempre la donna. L’evento si propone infatti di mettere in luce le eccellenze femminili, ma anche quelle maschili che hanno saputo riconoscere, rispettare e valorizzare talento e personalità.

Occasione importante per trasmettere esempi e messaggi di speranza, l’evento ha avuto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Consiglio regionale del Lazio, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato sostenuto dall’Università Popolare Pontina, dalla Pro Loco Nettuno e da altre importanti istituzioni. Il Premio è il risultato dell’impegno e della dedizione dell’associazione indipendente donne europee AIDE Nettuno APS, presieduta da Anna Silvia Angelini: “Ho scelto di premiare queste donne perché nel corso dell’anno si sono distinte per la loro attività e generosità nel campo delle arti, dell’imprenditoria, della letteratura, del sociale, del giornalismo, del cinema e del teatro, celebrando la donna in contrapposizione alle ormai quotidiane notizie di violenze e femminicidi, che hanno contato 40 vittime da gennaio 2024“.

Il gioiello simbolo, creato dalla fashion designer Fina Scigliano, raffigura il cuore della donna, simbolo di amore e tenerezza, che racchiude l’anima della femminilità e la forza delle donne. A condurre magistralmente la cerimonia è stata la giornalista di Rai 1 Vittoriana Abate.

Ecco l’elenco delle personalità insignite del Premio Donna d’Autore 2024: Demetra Hampton (attrice), Barbara Capponi (giornalista Rai1), Silvia Armeni (produttrice cinematografica), Francesca Maresca (cantante-musicista), Mariella Anziano (giornalista Tg3), Anna Vagli (criminologa), Onorevole Martina Semenzato (presidente commissione Femminicidio), Cristiana Ciacci (cantante, scrittrice), Valentina Pelliccia (giornalista, scrittrice), Giovanna Castellano (imprenditrice), Monica Jarosz (imprenditrice, presidente ESSE associazione di promozione sociale), Monia Cupellini (presidente associazione Attraverso Nuovi Occhi), Micol Grasselli (consigliera regione Lazio), Silvia Corizzi (direttore d’orchestra), Concita Borrelli (giornalista), On. Susanna Ceccardi (eurodeputata).

L’elenco delle personalità insignite del Premio Special Awards: Alla carriera: Pino Quartullo (attore, regista), Marco Serrao (urologo, andrologo, presidente fondazione Totò Morgana), Fabrizio Pacifici (organizzazione grandi eventi), Fabrizio Santori (per il sociale). Menzioni speciali: Cecilia Costagliola (presidente Marzo Donna Procida), Rossella Ruocco (fotografa), Romina Russo (poetessa), Klarida Rappaj (criminologa).

L’evento si è aperto con la performance “Per ogni donna che nasce“, ideata e scritta da Anna Silvia Angelini e interpretata da Cecilia Herrera, che ha indossato un abito rosso gioiello creato in esclusiva dalla stilista Fina Scigliano. A seguire, l’artista pittorico Massimiliano Ferragina ha dedicato a tutte le donne una poesia di Frida Kahlo.