Paola Barale presenta il libro “Non è poi la fine del mondo” alla Camera dei Deputati

“Quel viaggio che ti fa, ti faceva o ti farà paura è in realtà magnifico. Scoprirai, come me, grazie anche alle mie amiche e ai miei amici, che si può fare lo slalom con gli inconvenienti dell’età, dalla menopausa alla ruga fino al calo (o al precipitarsi?) del desiderio”: con queste parole cariche di positività, Paola Barale ha invitato le donne a vivere con serenità la fase della menopausa. L’attrice e conduttrice televisiva ha presentato il suo libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità” ieri, mercoledì 15 novembre, nella sala stampa della Camera dei Deputati. L’evento ha visto la partecipazione di Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere.

Il libro di Barale, pubblicato da Sperling & Kupfer, è un resoconto personale e intimo della sua esperienza di menopausa precoce, iniziata all’età di 42 anni. Oggi, a 56 anni, l’autrice utilizza la sua storia per sfatare i tabù e pregiudizi che circondano questa naturale fase della vita femminile. Il messaggio di Barale è chiaro: la menopausa non è un termine, ma un nuovo inizio, e non mina in alcun modo l’attrattiva e il desiderio.

La presentazione del libro si accompagna alla mozione di legge presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 13 ottobre. Questa iniziativa legislativa mira a sensibilizzare il Governo sulla necessità di garantire una buona qualità di vita alle donne durante la menopausa. Il provvedimento propone l’attivazione di un piano Stato-Regioni per supportare la diagnostica preventiva e promuovere uno stile di vita sano e informato.

L’intervento di Barale ha messo in luce l’importanza di affrontare con consapevolezza e serenità la menopausa, superando gli ostacoli culturali e sociali che ancora oggi persistono. Con il suo contributo, l’attrice si pone come una voce influente e necessaria nel dibattito sulla salute e il benessere femminile nel terzo millennio.

(photo credit Maurizio D’Avanzo)