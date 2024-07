“Pamela viaggia in latin”: il programma di Rai Isoradio condotto da Pamela D’Amico vince il “Microfono d’oro” 2024

“Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico, si è aggiudicato il “Microfono d’Oro” 2024 per la categoria “Internazionale”.

La cerimonia di premiazione dell’evento più atteso dell’anno in campo radiofonico organizzato da Fabrizio Pacifici si è tenuta oggi, giovedì 4 luglio, in Campidoglio.

Protagonista assoluta della trasmissione sono i suoni, colori e tradizioni della cultura musicale latino-americana, iberica e caraibica, e delle connessioni tra gli artisti di questi territori e l’Italia. Anche nel corso di questa stagione radiofonica, la conduttrice e cantante italo-brasiliana Pamela D’Amico ha intervistato artisti latini – di ieri e di oggi – che hanno scritto canzoni di grande successo internazionale. Particolare attenzione, inoltre, è stata riservata alla scena contemporanea.

“Sono davvero orgogliosa di questo riconoscimento. “Pamela Viaggia in Latin” si conferma come il programma di riferimento per tutti gli artisti e gli eventi latino-americani in Italia” ha commentato emozionata Pamela D’Amico.