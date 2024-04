Un cortometraggio di Emiliano Chillico

Sinossi

Durante la guerra in Ucraina, la nonna con i due nipoti scappa inseguita da un giovane soldato Russo che li raggiunge, la bambina nella sua innocenza usa il suo orsacchiotto di peluche per fermare la mano del soldato che cattivo in fondo non è.

“Odio per odio”

Videomessaggio del regista Emiliano Chillico