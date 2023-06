Novella 2000 Virgo TV Award: tutto pronto per la IV edizione

Potrebbe interessarti

La splendida location di Villa ReNoir sita in Via delle Robinie a Legnano, lunedì 3 Luglio, ospiterà la serata più esclusiva della televisione italiana,. Rispettosamente posticipata in concomitanza con il doveroso lutto osservato in memoria di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso, lunedì sera vedrà il suo attesissimo svolgimento. In funzione della fondamentale importanza da lui rivestita nell’ambito della televisione italiana attraverso la sua azienda Mediaset, in grado di elevare il panorama mediatico in modo sostanziale, trasformando l’intero settore e lasciando un’impronta indelebile, l’edizione 2023 delsarà a lui dedicata. Durante l’evento, che è arrivato alla sua quarta edizione con cadenza biennale, sul red carpet sfileranno – con inizio alle ore 20:00, – tutti i volti più noti del piccolo schermo e tante celebrities, tra premiati e ospiti. Ritireranno infatti l’ambito premio tanti programmi tv molto amati dal grande pubblico, fra gli altri il talent vip di Rai Uno, il tg satirico per antonomasiadi Canale 5 e il programma, amatissimo da tutti i possessori di quattro zampe domestici. E ancora i seguitissimi. Verranno assegnati anche alcuni Premi alla Carriera, dedicati a personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della tv, della musica e del cinema. La redazione di Novella 2000, dopo una votazione da parte dei lettori della testata durata quasi due mesi – sia sul sito che sull’edizione cartacea – assegnerà nella splendida cornice scelta per l’occasione l’ambito premio a celeberrimi personaggi del mondo della musica e dello showbusiness ma anche a diversi imprenditori, simboli del Made in Italy nel mondo. Il settimanale più popolare di tutta Italia pubblicherà in seguito tutte le immagini della serata. La serata, che si annuncia colma di emozioni, sarà magistralmente condotta dal conduttore Rai Beppe Convertini e, in apertura della kermesse, interverrà il Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.è stata resa possibile grazie all’aiuto e al sostegno finanziario elvetico Virgo Fund, Virgo Cosmesi, Clinica Bressan, Eau De Milano e Villa Renoir.