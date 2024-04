Mondogatto

Un documentario di Naomi Kikuchi

Sinossi

Osservando il mio gatto mi domando se avesse preferito vivere nella natura. Nel momento in cui scappa di casa si materializzano nella mia mente i mille pericoli per un gatto in strada. La ricerca mi porta a conoscere i gattari che si prendono cura dei randagi e scoprire luoghi che celebrano i gatti, dai cat café, al cimitero per animali. Alla fine della ricerca, senza ritrovare il gatto, realizzo che le mie domande sul legame fra umani e animali non hanno risposte e sono piene di contraddizioni.

