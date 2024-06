“Miss e Mister Salute Tisanoreica”: Emily Zin e Omar Polin vincono la categoria “Moda”

Sabato primo giugno, presso il Centro Commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche (Padova), si è tenuta una tappa del concorso “Miss e Mister Salute Tisanoreica” sezione “Moda”, che ha visto emergere come vincitori Emily Zin e Omar Polin. L’evento, condotto dal patron di Tisanoreica e divulgatore di benessere e salute Gianluca Mech, è stato organizzato in collaborazione con l’agenzia Happy Stars di Enrico Pegoraro.

Emily Zin, Gianluca Mech e Omar Polin

I vincitori della tappa hanno sfilato insieme agli altri concorrenti, attirando l’attenzione della giuria con la loro presenza scenica e il loro carisma. Grazie a questa vittoria, Emily Zin e Omar Polin hanno conquistato il diritto di partecipare alla finale del concorso che si terrà il prossimo dicembre.

“Miss e Mister Salute Tisanoreica” è un format di successo che mira a diffondere e promuovere la bellezza come principale espressione di salute. Lo scorso ottobre, durante la Festa del Cinema di Roma, il concorso ha visto trionfare gli attori Reyson Grumelli e Marianna Parri nella categoria “Cinema”.

“Il concorso ‘Miss e Mister Salute Tisanoreica’ non è solo una celebrazione della bellezza esteriore, ma un vero e proprio manifesto di come il benessere e la salute possano riflettersi in un aspetto radioso e armonioso. Vogliamo premiare coloro che incarnano questa filosofia, dimostrando che la bellezza autentica nasce dall’equilibrio tra mente e corpo. Il nostro slogan, ‘Metti la salute in testa ai tuoi pensieri’, rappresenta il cuore di questo progetto, perché crediamo fermamente che solo prendendosi cura di sé stessi si possa raggiungere un vero stato di splendore” dichiara Gianluca Mech.

Il contest – giunto ormai alla 12° edizione – premia quindi non la perfezione fisica in sé, ma l’immagine maschile e femminile capace di esprimere la bellezza che deriva da una cura a 360° del proprio corpo e della propria persona. Il casting è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che verranno preselezionati tramite la compilazione del form online disponibile su www.misssalutetisanoreica.com.

La finale vedrà confrontarsi massimo 12 finalisti uomini e 12 finaliste donne in un evento indimenticabile.

(photo credit Dino Juliani)