Euro 2024, Mariano Izco a Radio Cusano Campus: “Sono felice per Montella. Avrà molte richiesta dai club in futuro“

Agli Europei la Turchia si gode Vincenzo Montella: insieme a lui una popolazione intera sta vivendo un sogno, anche se perquesta non è una novità. L’ex centrocampista argentino conosce bene il tecnico napoletano: è stato allenato da lui durante i trascorsi in quel(2011-2012). “Spesso ci vedevamo anche fuori dal campo per stare insieme”, spiega Mariano Izco, che a “Melting Sport” suè intervenuto affermando: ““. “Sono molto felice per Montella, perchè dopo il Catania ha avuto esperienze importanti con, salvo poi avere un periodo di pausa dove non riusciva più a dimostrare quello che aveva fatto. Adesso si sta facendo vedere, ma soprattutto sta mostrando quanto sia bravo” ha commentato Izco, aggiungendo: “Non mi dimenticherò mai come a Catania ci chiamassero; ci ha dato quella fiducia capace di ottenere un’impronta riconoscibile da tutti”. E dopo gli Europei 2024? Izco ha le idee chiare: “E’ una scelta personale. Al di là di come andrà l’Europeo,. Tutto dipenderà dall’offerta che potrà arrivare, va valutata nel dettaglio,Ascolta l’intervista:(foto Instagram)