Mare Fuori, Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio a Radio Cusano Campus: “La solitudine sarà una delle chiavi principali della quarta stagione”

In attesa di vedere la quarta stagione di Mare Fuori, i cui primi due episodi saranno proiettati in anteprima il prossimo 28 ottobre alla 18 edizione della Festa del Cinema di Roma, ieri Turchese Baracchi, padrona di casa del programma Tuchesando, in onda ogni martedì dalle 18 alle 20 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre), ha ospitato due protagonisti della fortunata serie tv: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio, rispettivamente interpreti dei personaggi di Carmela e Salvo.

Giovanna Sannino, conosciuta come Carmela Valestra, moglie forte e determinata di Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo), ha parlato proprio del rapporto tra questi due personaggi: “Edoardo è un ragazzino, è immaturo, non valuta le conseguenze ed è tanto istintivo. Non pensa alle conseguenze delle sue azioni altrimenti non farebbe quello che ha fatto in tre stagioni. Carmela è considerata la bambolina tenuta a casa, il porto sicuro. C’è stato un accanimento sulle sfortune di questa donna, che l’hanno resa molto forte”.

Su un possibile ritorno di alcuni tra i personaggi più amati dal pubblico, come Ciro Ricci, per esempio, interpretato da Giacomo Giorgio, Giovanna Sannino ha dichiarato: “Ciro tornerà nella serie anche se non come personaggio perché è stato troppo importante per lasciare così la serie. Sia lui che Pirucchio, che Totò, comunque riappariranno, perché poi se questi diventano maggiorenni dovranno trasferirsi dall’ipm al carcere…”.

Se per quanto riguarda la terza stagione “la scena che più mi ha colpito di più è stata sicuramente quella della donazione del sangue da parte di Teresa a Edoardo. Ho lasciato spazio a Carmela per tantissimo tempo e me la sono portata a casa e nella mia vita più privata: sono molto giovane ed era molto difficile per me affrontare questo ruolo”, sulla quarta stagione Sannino ha rivelato che: “ci sarà il passaggio dall’essere adolescenti senza alcuna responsabilità ad essere dei ragazzi più grandi. Anche noi stiamo crescendo e dobbiamo affrontare questa cosa: non possiamo più rappresentare dei ragazzi spensierati, alla mercé del tempo e degli avvenimenti. La solitudine sarà una delle chiavi principali di questa stagione, sempre inondata dall’amore, che è stato il tema che ha fatto innamorare i fan”.

Ai microfoni di “Turchesando” è intervenuto anche l’attore Gaetano Migliaccio, che in “Mare Fuori” ha interpretato Salvo, cugino di Edoardo ucciso per aver rubato un orologio. Gaetano ha spiegato che il suo personaggio uscirà definitivamente di scena nella quarta stagione della serie: “A differenza di altri personaggi, come quello di Ciro, il mio è stato ucciso per un orologio e non tornerà più nella serie. Questo capitolo si è chiuso ed è bello dare spazio ad altri personaggi. Di Salvo mi è piaciuta la semplicità con cui è stata raccontata una morte, ancora accadono queste cose a Napoli ed è giusto raccontarle. È chiaro che da attore avrei voluto raccontare di più, però come storia è giusto sia andata così”.

Alla domanda della conduttrice, se Giovanna e Gaetano hanno nei loro progetti di convolare a nozze, Migliaccio ha dichiarato: “Sono mesi che Giovanna dice “gli anelli” perché in realtà a giugno si è risposata mia madre e al lancio del bouquet l’ha preso lei. Da giugno che ogni tanto dice “ah, magari un anello”: insomma, la proposta sì, ci sarà, però ho già detto pure a lei, è tutto pronto”. “Il fatto che non sia già tutto pronto a me innervosisce molto perché deve essere tutto perfetto, tutto studiato nei minimi dettagli: quindi inizia a pensare per piacere” ha concluso sorridendo Sannino.