Un documentario di Elia Moutamid

Sinossi

Quella di Geneviéve Makaping è la storia di un’antropologa immigrata dal Cameroon in Italia, ma è anche un po’ la nostra storia. Ci racconta in tante lingue diverse di identità e appartenenze multiple, ci fa comprendere cosa si prova ad essere neri in una società di bianchi, ci fa viaggiare in posti lontani. Ci parla di noi e ci parla degli “altri”, ma soprattutto ci invita a pensare come sarebbe se gli “altri” fossimo noi.

Videomessaggio del regista Elia Moutamid