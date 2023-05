“L’emigrante. Storie di varia umanità”: oggi il Maestro Alfredo Santoloci ospite di Gio’ Di Sarno

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 8 maggio, con L’emigrante. Storie di varia umanità, format in onda dal lunedì al venerdì alle 14.30 su Cusano Italia TV (264 del Digitale terrestre): uno spazio interamente dedicato al confronto e al dialogo dove numerosi ospiti si confidano con la conduttrice Giò Di Sarno per raccontare esperienze e vicende vissute nel proprio percorso.

Ospite di puntata il Maestro Alfredo Santoloci, compositore e polistrumentista, diplomato in Composizione, Musica Elettronica, Sassofono e Clarinetto ed emigrato da Boville Ernica, un grazioso borgo medievale in provincia di Frosinone nel cuore della Ciociaria, per girare il mondo. Oltre alla sua affascinante storia personale fatta di successi e docenze importanti, parlerà del progetto che sta coronando una lunga vita dedicata alla musica e alla sua divulgazione: la recente costituzione della BIO-Blind International Orchestra, la prima orchestra sinfonica al mondo che accoglie musicisti ciechi e ipovedenti dai 12 ai 65 anni.