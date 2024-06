Al via “Linea Azzurri” su Sportitalia: protagonista della prima puntata lo schermidore Tommaso Marini

Ai nastri di partenza la prima edizione di “Linea Azzurri”, il programma ideato da Angelo Maietta, che catapulterà i telespettatori nel cuore dello sport italiano.

Nella puntata d’esordio, in onda domani, domenica 2 giugno alle ore 20 su Sportitalia (DDT sul canale 60 e 560, in modalità HbbTV e streaming), la conduttrice e giornalista Barbara Politi incontrerà a Jesi Tommaso Marini, pluripremiato schermidore specializzato nel fioretto. Dall’infanzia spesa a maneggiare la spada alle sfide sulle pedane più prestigiose del mondo, Tommaso è riuscito a tracciare una parabola fatta di successo, determinazione e passione per la scherma, sport che in Italia vanta una tradizione illustre. Sempre nel corso della puntata, anche grazie a interviste esclusive alle persone che hanno contribuito alla sua irresistibile ascesa, il pubblico potrà conoscere anche la sfera privata di Marini.

Fiore all’occhiello della trasmissione, la partecipazione straordinaria del Presidente del CONI(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Giovanni Malagò che offrirà al pubblico un esclusivo ritratto del campione.

Le prossime puntate, ciascuna della durata di circa 25 minuti, condotte a staffetta da Alice Brivio, Angela Tuccia, Barbara Politi e Fabrizia Santarelli, saranno incentrate su campioni sportivi che continuano a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi: Sergio Massidda (Sollevamento pesi), Laura Rogora (Arrampicata), Alessio Sartori (Canottaggio), Alice Sotero (Pentathlon). Attesissimo, inoltre, uno speciale dedicato all’indimenticato velocista Pietro Mennea, condotto da Romina Pierdomenico e Marco Colonna.

“Linea Azzurri” vanta il patrocinio morale del Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). A firmare la regia del programma, prodotto da Italian Movie Award, è Carlo Fumo. Autori: Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Carlo Fumo. Official partners: Activa Digital, Neorizon, Data Stampa, Sportitalia, Italian Movie Award.