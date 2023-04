Lezama è stato assassinato il 9 maggio 2019, mentre faceva un casting ad Arauca per un film su Mayo, una sopravvissuta al genocidio di UP. Lezama è stato manager culturale, produttore, consulente cinematografico del governo, attore, regista… La sua morte ha spinto l’industria a riflettere su cosa sia il cinema, perché facciamo film e sulla differenza tra raccontare le storie delle città e le periferie di un paese in cui ogni tre giorni viene assassinato un leader sociale. Più che una deliberazione su un crimine, Lez-Ama.

“LEZ-AMA. A LIFE IN FILMING“

Videomessaggio della regista Mónica Moya

DURATA: 52’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2020

REGIA: MÓNICA MOYA

ETÀ: 50

GENERE: BIOGRAFICO

PRODUZIONE: SEÑAL COLOMBIA, EMMANUEL JARAMILLO

PRODUTTORE: INDEPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: COLOMBIANA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: SPAGNOLO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: MÓNICA MOYA

SOGGETTO: MÓNICA MOYA

CAST TECNICO:

Emmanuel Jaramillo (Produttore) Mauricio Lezama (Ruolo principale)