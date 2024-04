Un cortometraggio di Massimo Ivan Falsetta

Sinossi

Eleonora a 30 anni scopre di essere stata contagiata da HPV. Un virus subdolo che contagia la stragrande maggioranza delle persone ma che viene nelle maggior parte dei casi espulso dall’organismo ospite. In rari casi, come in questa storia vera, si trasforma in un calvario fatto di innumerevoli operazioni finalizzate a non far progredire lo stadio di lesione dei tessuti in una neoplasia dell’utero. A 40 anni e all’ultima spiaggia, un fortunoso incontro può cambiare il resto della sua vita.

Vota

”Le molecole del Destino”

Videomessaggio del regista Massimo Ivan Falsetta