La Primavera è Primavera anche in città

Un documentario di Mattia Arreghini, Valerio Di Martino, Raffaele Greco e Elia Storchi

Sinossi

Due signori si trovano in macchina per le vie di Milano per trasportare un misterioso pacco. Il loro percorso svela una consapevolezza sulla città che prima era sopita, che viene data allo spettatore dai racconti dei due signori, ora presentati: Leonetto Di Ciolo e Felice Trovati. Felice è anche il costruttore di un oggetto particolare, la Bicicletta Revisionista, un orologio a pendolo costruito con parti di bicicletta in grado di modificare lo scorrere del tempo.

