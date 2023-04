Violetta, badante ucraina e Matteo, ingegnere edile, sono affetti entrambi da un tumore al polmone. Prendendosi cura l’uno dell’altro, scaleranno la vita, coi suoi muri impervi, come fosse una montagna. Il loro cammino in salita percorso insieme li renderà più forti Il loro cammino in salita li renderà più forti e capaci di rimettersi in gioco anche nella propria sfera familiare.

“LA CURA“

SCHEDA

Durata: 16’19’’

Data di realizzazione: 2021

Regia: MANUELA JAEL PROCACCIA

Età: 48

Genere: DRAMMATICO

Produzione: Walce onlus e Doc Congress

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: PIEMONTE

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: Manuela Jael Procaccia, Silvia Novello

Soggetto: Manuela Jael Procaccia, Silvia Novello

Blocco tematico: IMMIGRAZIONE

Cast artistico:

LUCIANO SCARPA (matteo gavi) IRENE MUSCARÀ (violetta taran) DARIO MARIA DOSSENA (daniele, oncologo) MARIA LUCIA REALE (claudia, oncologo) DAVIDE INDELLICATI (pneumologo) MARCO BUSSO (franco radiologo) LUISELLA RIGHI (barbara, anatomopatologo)

Cast tecnico:

Manuela Jael Procaccia (regia e sceneggiatura) Silvia Novello (Sceneggiatura) Mario Leclere (Montaggio, Colorist) Andrea Carrara (Dir. di Produzione) Stefania Vialetto (DOP) Federico Cattaneo (Operatore 2) Stefano Papa (Ass. operatore/luci) Giovanni Korfias (Fonico) Michele Alberio (Segr. di edizione) Claudia Barcelli (Trucco/Parrucco)