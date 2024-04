L’incontro

Un cortometraggio di Erik Montalbano

Sinossi

Beatrice è paraplegica da quando è nata, Giorgio è un ex-alcolista in difficoltà economica. Vivono da soli. Per accontentare la figlia e dimostrarle il suo vero amore, decide di portarla nel posto da lei tanto desiderato, il mare. Durante il tragitto si conosceranno come se fosse il loro primo appuntamento. Grazie all’elemento naturale, la vita dei personaggi si ricongiungerà e il loro risanato rapporto sarà uno sprono a ricominciare una nuova vita.

Videomessaggio del regista Erik Montalbano