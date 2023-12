Italia on the Road, dal 29 dicembre su RaiPlay il game travel con Metis Di Meo

Al via su RaiPlay “Italia on the Road”, il game travel che vuole rendere protagonisti i luoghi meno noti dell’immenso patrimonio artistico, storico e naturalistico italiano.

Turismo italiano a 4 ruote e sicurezza stradale per promuovere l’offerta del nostro Paese con un turismo destagionalizzato, che mette in luce le province meno note del Bel Paese, attraverso la scoperta di percorsi del nostro territorio che celano occasioni di svago, avventura, cultura e divertimento.

Il programma, ideato e condotto da Metis Di Meo – volto di programmi Rai che raccontano l’Italia – è un percorso a tappe fra avventure e consigli di viaggio. In ogni puntata un testimonial, un personaggio noto al grande pubblico e strettamente legato al territorio, diventa protagonista mettendosi in gioco in una sfida e raccontandoci il territorio attraverso i suoi occhi. Un format originale con racconti di viaggi da fare su 4 ruote, in collaborazione con Aci e Anas, che dal 29 dicembre porterà su RaiPlay le macchine di “Italia on the Road”.

Dalla Lombardia alla Sicilia: un concept esperienziale che si propone innovativo grazie alla formula studiata a misura di turista. L’intento è fornire uno strumento “chiavi in mano” per sentirsi protagonisti e come catapultati all’interno dello stesso programma. Consigli di viaggio e istruzioni per l’uso in un percorso che invita a mettersi comodi e prepararsi alla partenza per unirsi, tappa dopo tappa, alla scoperta di abitudini, tradizioni e costumi delle varie regioni. Il viaggio è incentrato sul turismo a quattro ruote di prossimità, per incentivare uno slow turism sostenibile e sicuro, alla ricerca delle radici più antiche che recuperano tradizioni e folklore, promuovendo la sicurezza stradale e i comportamenti corretti alla guida.

Il branded content è promosso da ACI, l’Automobile Club d’Italia, nato più di cento anni fa con lo scopo di favorire l’automobilismo in Italia, oggi in grado di disegnare l’orizzonte strategico di una nuova cultura della mobilità, sempre più sicura e sostenibile. ACI ci porta alla scoperta dei territori grazie alle sue strutture radicate sul territorio, leve strategiche per tutelare e sviluppare l’economia turistica nazionale.

Partner del branded content è Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), per promuovere la cultura della sicurezza stradale, prerogativa del Gruppo. Anas è da sempre promotrice di iniziative concrete di conoscenza e di fruizione del territorio in grado di definire, nel loro insieme, la forza e il valore del nostro Paese.

Sponsor delle puntate è DR Automobiles Groupe, casa automobilistica italiana, che ha intrapreso da anni un percorso di comunicazione teso ad esaltare le bellezze naturalistiche nonché artistiche e culturali nel nostro paese. Per l’occasione mette in campo alcuni modelli del brand EVO.

“Italia on the Road” parte con la prima puntata in Abruzzo e Molise, da Rocca Di Mezzo sino a Scapoli, attraversando il Parco Regionale Sirente Velino ed il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise.

Protagonista della prima puntata è l’attore abruzzese Nicolò Galasso, amatissimo volto della serie “Mare fuori” ora al cinema con “Adagio” di Stefano Sollima.Dopo questa anteprima del 2023, le puntate avranno un rilascio settimanale su Rai Play a partire dal 17 gennaio 2024. Nelle prossime puntate, Italia on the Road, dall’Abruzzo attraverserà le Marche, l’Umbria, il Lazio, la Lombardia, la Campania e la Sicilia.

Protagonisti delle prossime puntate saranno due cantanti: Sofia Tornambene, in arte Kimono, marchigiana vincitrice della 13° edizione di XFactor e dell’ultima edizione di “New York Canta” festival Rai della musica italiana negli USA e Ghemon, artista avellinese poliedrico, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Troveremo nel Lazio il forte legame con il reatino, fra Lazio ed Umbria, con Laura Adriani, attrice di successo di serie come “A casa tutti bene” di G. Muccino e “Tutta colpa di Freud” di P. Genovese, mentre in Sicilia incontreremo Giusy Buscemi, attrice di alcuni delle serie Rai più amate, da “un passo dal cielo” a “Il Paradiso delle Signore” ma anche imprenditrice agricola fortemente legata alla sua terra. Infine nel bergamasco troveremoDavid Fiordigilio, chef prodigio di tante stelle di Hollywood e della Nazionale Italiana di Calcio, protagonista di due programmi di successo come “É sempre mezzogiorno” su Rai1 e “Ricette d’Italia” di Benedetta Rossi su Discovery.

Il programma, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Pubblicità, è scritto da Metis Di Meo e Dario Folchi con la collaborazione di Denis Falconieri, produttore esecutivo Emiliano Celsi, la regia è di Andrea Conte. Il branded content è prodotto da Lilith Factory, fucina culturale di prodotti media innovativi, didattici e divulgativi.

Hairstudio’s ha prestato la sua esperienza in trucco e acconciatura all’interno di “Italia on the Road” garantendo al cast un aspetto impeccabile e in sintonia con lo stile della trasmissione. L’immagine di Metis Di Meo è curata da Silvia Mazzoli con Ottod’Ame e Letizia Denaro con JEi’S. Le auto del programma sono le EVO5 e EVO7 del marchio DR Automobiles Groupe.