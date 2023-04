L’obiettivo è la sensibilizzazione sull’impatto che avrà la plastica. Con un doppio salto temporale, 2092/2022/2092, la storia si svolge interamente su una panchina in un parco.

Un intenso dialogo sul tempo e sulla plastica, tra un giovane e un uomo maturo, e il titolo di un articolo, “Microplastica: nei pesci che mangiamo, nell’acqua che beviamo. Quale futuro, il nostro? Come saranno i figli di domani, in un mondo di plastica?”, letto su uno smartphone, aprono a scenari inaspettati.

“IO, PLASTICA“

Videomessaggio del co-sceneggiatore Gualtiero Serafini:

SCHEDA

Durata: 9’22’’

Data di realizzazione: 2022

Regia: GUALTIERO SERAFINI

Età: 52

Genere: DRAMMATIC

Produzione: WALK OF FRAME SRL

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: LAZIO

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: Gualtiero Serafini e Margherita Lamesta Krebel

Soggetto: Gualtiero Serafini e Margherita Lamesta Krebel

Blocco tematico: AMBIENTE, DANNI DA NANO E MICRO PLASTICHE

Cast artistico:

1. Edoardo Siravo (Edoardo)

2. Joy Misseri (Giulio 2092 e Stefano 2022)

3. Margherita Lamesta Krebel (Alessandra)

Cast tecnico:

1. Gino Sgreva AIC (Direttore della fotografia)

2. Marco Castagna (Organizzatore generale)

3. Claudio Marziali (Montaggio)

4. Antonella Maggio (Direttore di produzione)

5. Sandra Rossi (Segretaria di edizione)

6. Matteo Cumbolotti (Fonico di presa diretta)

7. Chiara Marasco e Livia Barberini (Scenografia)

8. Giulia Polverelli (Costumi)

9. Stefano Cocca (Effetti visivi)

10. Emiliano Imondi (Musiche)