Canale 5, arriva “Io Canto Family”: dal 20 maggio in prima serata

Dopo il trionfo di “Io Canto Generation“, debutterà lunedì 20 maggio in prima serata su Canale 5 “Io Canto Family” , un talent show rivolto alle famiglie con Michelle Hunziker alla conduzione. “Io Canto Family” trasmetterà il calore delle famiglie italiane, evidenziando il legame speciale che si forma tra i membri attraverso l’amore per la musica. In questa edizione, due parenti dello stesso nucleo familiare si esibiranno sul palco per dimostrare il loro talento vocale e raccontare le loro storie personali toccanti. Guidati dal direttore artistico Roberto Cenci, sei squadre formate da due coppie di concorrenti si contenderanno il titolo ogni settimana per cinque puntate.

In veste di capisquadra tornano: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Veri e propri protagonisti della musica italiana metteranno disposizione la loro esperienza per sostenere e guidare i concorrenti durante tutto il percorso e li potranno accompagnare nelle loro esibizioni.

Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Michelle Hunziker, Al Bano e Claudio Amendola

A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti, i confermati: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola a cui si unirà lanew entry Fabio Rovazzi. Il loro giudizio non si limiterà solo all’aspetto tecnico, ma terrà conto anche dell’alchimia e della sintonia che si sprigionerà sul palco.

Al termine di ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica finale. La squadra ultima in classifica perderà una coppia di concorrenti e l’altra sarà salvata. A decidere chi proseguirà la competizione saranno le votazioni della giuria e quelli del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, Radio Ufficiale del programma. Il voto definitivo potrà essere ribaltato dal pubblico presente in sala composto da cento persone.

Nella finalissima di “Io Canto Family” solo una coppia in gara vincerà e si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro.

Accompagnata dalla band, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, “Io Canto Family” sarà un viaggio emozionale che promette di conquistare il cuore degli spettatori per celebrare il potere unificante della musica e i legami famigliari.