INSULA – Sardinia Quality World: dopo la Milano Fashion Week le bellezze della Sardegna conquistano Monaco

Continua il viaggio di INSULA – Sardinia Quality World, la campagna di promozione della destinazione Sardegna e Internazionalizzazione delle filiere produttive identitarie della Sardegna, azione di marketing regionale promossa dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio RAS e dal CIPNES – Div. Agrifood e Marketing Territoriale.

Dopo l’articolato programma estivo realizzato nelle principali località turistiche della Sardegna, con una ricca kermesse di eventi artistici, legati alla moda, all’arte, al design e all’enogastronomia made in Sardinia, l’Isola si è raccontata attraverso il suo formato narrativo – esperienziale alla Milano Fashion Week 2023, nel corso di tre serate all’interno del White Village, tra sfilate di moda, cooking show e la presentazione dei laboratori dei maestri artigiani e designer dell’Isola, per poi proseguire con il suo tour promozionale itinerante a Montecarlo nella settimana dedicata alla prestigiosa Fiera Nautica “Monaco Yacht Show 2023“, per raccontare anche al target nautico, con focus sui Maxi Yacht in transito nel Mediterraneo, i contenuti di unicità di un approdo esperienziale in Sardegna e scoprire, nel corso della serata evento fuori salone realizzata a Le Meridien, le eccellenze food and beverage dell’Isola.

La Mission: promuovere maggiori transiti e approdi in Sardegna e con essi tour tematico- esperienziali e consumi local, orientando così la distribuzione delle eccellenze produttive dell’isola anche verso un target opinion leader capace di veicolare il brand SARDEGNA e le sue produzioni identitarie in giro per il mondo.

Uno stoytelling affascinate quello proposto dal programma INSULA – Sardinia Quality World, la Sardegna raccontata attraverso tour esperienziali esclusivi in un viaggio identitario al centro del mediterraneo tra archeologia, biodiversità, arte, turismo lento, enogastronomia e tradizioni popolari, che proseguirà nel corso dell’autunno con nuove tappe su Parigi, Zurigo e San Francisco.