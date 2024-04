Un documentario di Lorenzo Giroffi

Sinossi

l gruppo WhatsApp La Family è bombardato di notifiche: bisogna addobbare il vicolo, bisogna farlo in fretta. Carlo, Andrea, Rayene, Alberto, Rafael, Amir e Mattia sono in missione. La vita nei bassi, in un campetto improvvisato, nelle coltellate tra ragazzi sembra meno dura. Dal vicolo s’intravede una festa all’orizzonte. I ragazzini di vicolo San Mandato continuano a ripetere: “Adesso tocca a noi!”

Vota “il vicolo dei sogni”

Videomessaggio del regista Lorenzo Giroffi