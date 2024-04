Cortometraggio di regia collettiva, responsabile scientifico Antonio Musci

Sinossi

Il cortometraggio animato “Il Futuro di Gaia”, realizzato dagli alunni del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” è il risultato del lavoro svolto in dieci settimane di laboratori che, da febbraio a fine aprile 2023, negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi, hanno coinvolto gli alunni della scuola biscegliese nella creazione di un cortometraggio animato sulle tematiche ambientali, sotto la guida degli esperti Maria Cavallo, Gabriele Panico e Luigi Iovane. I piccoli registi si sono occupati delle diverse fasi di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura allo storyboard, all’elaborazione di scenografie e fondali, dei personaggi e, infine, alla ripresa immagine per immagine, attraverso l’utilizzo di software e attrezzature professionali per la ripresa, il montaggio e la post-produzione. Attraverso un percorso di avvicinamento alla musica per le immagini, inoltre, i bambini sono stati messi nelle condizioni di approcciare una sonorizzazione originale per il cinema, realizzando le musiche del cortometraggio prodotto e utilizzando in maniera creativa sia strumenti analogici che elettronici.

