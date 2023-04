Il racconto di vita di un uomo alla soglia dei 90 anni, nato poverissimo senza la possibilità di studiare, Dino Marinelli per più di 30 anni è stato il custode della Pinacoteca della sua piccola città, in Umbria. Ha vissuto da solo all’interno del museo e studiando da autodidatta, nel corso del tempo è diventato uno scrittore e una guida artistica riconosciuta a livello internazionale. Un anziano, per la nostra società di oggi un uomo poco interessante, si rivelerà un vero custode della memoria.

“IL CUSTODE DELLA MEMORIA“

SCHEDA

Durata: 67’

Data di realizzazione: 2022

Regia: ELENA GIOGLI

Età: 39

Genere: BIOGRAFICO

Produzione: ALICE CINEMA, RUFUS FILM

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del documentario: UMBRIA

Opera prima: Sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Soggetto: ELENA GIOGLI

Blocco tematico: ELENA GIOGLI

Cast tecnico:

DINO MARINELLI (protagonista) VALERIA CIANGOTTINI, VITTORIO SGARBI, WALTER VERINI, MASSIMO ZANGARELLI, LUIGI AMADEI, GIOVANNA MARIUCCI, ALVARO TACCHINI, SARA BORSI, MICHELA BOTTEGHI, SARA SCARABOTTINI, SILVIA CONSIGLI, ANTONIO GIOGLI, MAURO SILVESTRINI, PAOLO PULETTI (intervistati) IRENE BISTARELLI, ALESSIA MARTINELLI, ENRICO PACI (interpreti a teatro) MICHELANGELO PULCI (interprete del “film nel film – storia della lingua di città di castello”)