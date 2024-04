Il cielo è mio

Un documentario di Ayoub Naseri

Sinossi

Dopo la caduta del governo afgano nell’Agosto 2021, Aziz viene accolto con la sua famiglia nell’Abbazia di Mirasole, un monastero storico in Italia. Mentre sta in lutto per la sua patria, Aziz cerca di migliorare le condizioni di vita per la famiglia, soprattutto per Erfan, il suo amato figlio disabile. Nonostante le sue condizioni, Erfan non vede l’ora di costruire una nuova vita nella nuova casa con cui sente un legame profondo e le preghiere nascoste nel luogo lo guidano verso la salvezza.

