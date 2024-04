Una Digital Serie di Gianfranco Guercio di Sbatch Creative Agency per Chiesi Italia Spa

Sinossi

Luca, graphic artist con insufficienza renale cronica, è in lista d’attesa per un trapianto. Dopo una chiamata per il trapianto non andata a buon fine finalmente accetta di avere come donatore suo fratello Alessio. Nel frattempo, Gabriella, una doppiatrice, riceve un trapianto di fegato. Luca e Gabriella si incontrano durante le visite di controllo post-trapianto e sviluppano un legame speciale, condividendo le loro esperienze e supportandosi reciprocamente nel loro percorso verso una nuova vita.

“I Nuovi Noi”

