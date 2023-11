Good Vibes, fuori il videoclip del brano portante del film di Janet De Nardis

Nuovo successo professionale per la regista Janet De Nardis. A pochi giorni dall’uscita in sala della sua opera prima “Good Vibes”, viene lanciata la canzone omonima che anticipa l’uscita su tutte le piattaforme digitali della colonna sonora del film.

La regia del videoclip curata dalla stessa De Nardis, ha come protagonista la cantante Francesca Silvi (voce del gruppo Adika Pongo) e mostra alcune scene salienti del fanta-thriller atteso nelle sale italiane e che ha già riscosso successo nella critica.



La passione di Janet De Nardis per la musica non è di certo una novità: nel passato ha fatto parte del gruppo femminile delle Finger Prints e in questi anni è stata anche conduttrice radiofonica. L’amicizia con la stessa cantante del brano (anch’essa facente parte delle Finger Prints) risale al 2002, anno in cui entrambe cantarono per i Mondiali in Giappone, a Sendai, condividendo il palco con Antonello Venditti.

Il brano “Good Vibes” e l’intera colonna musicale è composta da Giuseppe Morgante per Soundiva publishing (www.soundiva.it).



“Good Vibes“, che uscirà nelle sale il prossimo 23 novembre, vede tra i protagonisti attori del calibro di Caterina Murino e Vincent Riotta, ma anche Ludovico Fremont, Mimmo Calopresti, Andrea De Rosa, Nicola Pecci, Leonardo Santini, Riccardo Antonaci, Alessandro Onorati, Angelica Cacciapaglia, Luca Di Giovanni, Eleonora Ivone, Antonio Tallura, Giulia Petrungaro e molti altri: la storia e le vicissitudini che coinvolgono i protagonisti del film ruotano attorno all’App di un cellulare che è in grado di copiare il contenuto di qualsiasi smartphone, così da scoprire i segreti di chiunque. Cinque storie che si intrecciano e danno luogo ad una serie di eventi concatenati che metteranno alla prova i protagonisti di questa vicenda, per molti versi inquietante, ma corrispondente a una realtà purtroppo possibile. Un vero thriller-crime che appassionerà il pubblico e lo porrà davanti a molti interrogativi.

Janet De Nardis, in attesa di iniziare l’undicesima edizione del Digital Media Fest che si svolgerà dal 4 al 6 dicembre presso la Casa del cinema (LEGGI ANCHE: Il Digital Media Fest alla Festa del cinema di Roma: annunciate le giurie e i finalisti), è in scena insieme al comico Marco Passiglia, con lo spettacolo “Momento Crip(t)ico” realizzato per la CONSOB.

Guarda il video di Good Vibes: