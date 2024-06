Annusare l’oro per scoprirne la sua autenticità: Gian Marco Tonello è il gioielliere di TikTok

Annusa l’oro per scoprire la sua autenticità. La storia, ormai virale, è quella di un gioielliere famosissimo sui social. Su TikTok si chiama @ilgiantone: i suoi profili vantano grandi numeri perché, in questi ultimi tempi, ha incuriosito tutti.

Like su like, Reel dopo Reel, Gian Marco Tonello ha praticamente conquistato tutti. Il suo viene definito un “metodo infallibile”. «Questo è oro, questo non è oro»: la parola d’ordine di Tonello a chi varca la soglia del suo negozio. Ma non si tratta solo di un personaggio social, che va fortissimo. Tonello è anche CEO di ilgioiellofficial.com (e del profilo Instagram @ilgioiello.it), imprenditore trasparente e su cui tutti ripongono massima fiducia. Soltanto grazie all’olfatto riesce a capire se si tratta di oro vero o se, al contrario, si tratta di argento o di altri metalli.

Il gioielliere di TikTok – così viene definito Tonello – è ricercatissimo: la sua grande preparazione l’ha portato in questi ultimi anni ad essere sempre “sul pezzo” come si dice in gergo.