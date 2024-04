Un documentario di Fabrizio Polpettini

Sinossi

Kader Abdolah è arrivato nei Paesi Bassi nel 1988 all’età di 33 anni, senza conoscere una parola di olandese. Due decenni dopo, un suo romanzo è stato votato come il secondo miglior libro mai scritto in olandese. Figlio di un riparatore di tappeti sordomuto, ha cercato per tutta la vita quelle parole che ci permettono di esistere. “Sono un esule, e un esule corre sempre il rischio di cadere. Io non voglio cadere, voglio rimanere in piedi.

Vota “Getting older is wonderful”

Videomessaggio del regista Fabrizio Polpettini