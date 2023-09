Gabriele Parpiglia a Radio Cusano Campus: “Belen Rodriguez ha sbagliato con Cattelan. Anche io ho ricevuto una lettera dagli avvocati della d’Urso”

L’autore e giornalista Gabriele Parpiglia è stato tra gli ospiti di Turchesando, programma condotto da Turchese Baracchi, in onda il martedì dalle 18:00 alle 20:00 su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv.

Nel corso dell’intervista Parpiglia ha avuto modo di parlare di vari argomenti, tra cui la sua nuova avventura – Casa SDL – il talk show che conduce con Giovanna Abate, con la partecipazione de Le Donatella : “È un progetto nato quest’estate da una proposta di Sonia Bruganelli che mi ha detto “perché quello che fai da una parte non lo vieni a fare a casa mia?”, che poi è SDL, la sua creatura. Io ho detto “vabbè lo facciamo però ci devono essere i risultati”. Ci abbiamo lavorato un mese e oggettivamente fare due milioni e due nelle prime due settimane in 5 puntate è una cosa che neanche io mi aspettavo”.

Da “L’isola dei famosi” al “Grande Fratello vip”passando per “Costanzo show” e “Verissimo”, Gabriele Parpiglia è stato tra gli autori di alcuni tra i più grandi programmi della televisione italiana. Incalzato da Turchese Baracchi, Parpiglia ha snocciolato qualche anticipazione sull’atteso “Temptation Island Winter”: “Ci sarà, lo condurrà Filippo Bisciglia, ma non sarà vip, anche se oggi il filo che divide vip e nip forse non c’è, baste prendere per esempio il Grande Fratello di quest’anno”.

E proprio a proposito della nuova edizione del reality in onda dalla casa più spiata d’Italia, Parpiglia ha dichiarato: “Il Grande Fratello di quest’anno io non lo faccio e lo dico anche con rispetto per la mia figura perché non l’avrei sentito nelle mie corde. È una decisione che parte già dallo scorso anno, perché già allora la gente non piaceva; tra l’altro questo è comprovato da messaggio e mail. Avevo proprio detto “alcuni nomi porteranno casino”. Però non sono uno di quelli che dice “ah boh adesso basta”… No, io mi sono stradivertito, sono uno di quelli che ho partecipato alle prime edizioni vip del “Grande Fratello” e me le sono godute mi veramente divertito”.

Il mondo dello spettacolo non è tutto rose e fiori. Lo sa bene Gabriele che ha raccontato come spesso le delusioni siano proprio dietro l’angolo: “Maurizio Costanzo diceva sempre una frase “Parpi se vuoi lavorare in questo mondo devi mangiare 1 kg di merda e un cucchiaino di miele”. Quindi la mattina io mi sveglio sempre con questa immagine di come parare i colpi. La costante del mondo dello spettacolo è il tradimento, sarebbero veramente troppe le persone…”.

Alla domanda di Turchese Baracchi, se gli sono mai capitate coppie “fake” il giornalista non ha dubbi: “Rimasi malissimo per una cover di “Chi” con Stefano Ricucci e Claudia Galanti che annunciavano il loro matrimonio. Ero andato anche ad Alassio con il fotografo Massimo Stestini a scattare questa storia d’amore. Quando uscì la copertina mi mandarono un messaggio come per dire quasi “stiamo scherzando”… bella la copertina… e lì mi sono chiaramente mi sono inc*****o e lì ho capito non ero ancora pronto per questo mondo”.

A proposito delle sue storiche amicizie, con alcune ha tagliato i ponti, una su tutte Belen Rodriguez: “Belen non la sento da quando le ho fatto una cortesia e poi questa cortesia mi si è rigirata contro. Quando ti rivedi saluti, baci, tutto come prima, ma l’amicizia è un’altra cosa. L’amicizia è proprio una parola che non deve essere affiancata al mondo dello spettacolo”.

E a proposito della “buca” data dalla Rodriguez a Cattelan, Parpiglia non ha dubbi: “Non è la prima volta: lo fece anche con Barbara d’Urso in una “Domenica live” dove fu annunciata e la d’Urso poi sottolineò l’accaduto con l’epico “facciamo il 22% anche senza i Rodriguez”. Oggi una cosa del genere non è professionale perché tu stai lasciando un buco a Cattelan che ha riempito poi con 50 ospiti e non è giusto”.

Da tempo, ormai, si parla una vera e propria svolta per i programmi targati Mediaset, che l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi vuole “ripulire” dal trash e dagli eccessi che li hanno caratterizzati soprattutto negli ultimi anni. “Non so se la parola giusta è togliere il trash, però credo che ogni settore abbia avuto un suo cambiamento, che è diverso da togliere il trash” ha commentato Parpiglia, aggiungendo: “Ho lavorato 11 anni con Maurizio Costanzo che non usava mai la parola trash ma ti diceva “mixiamo l’alto e il basso”: quella è stata sempre la sua più grande forza. Bisogna capire cosa è trash e cosa non è trash. Io oggi avrei difficoltà a dirti quella cosa è trash”.

Alla domanda di Turchese Baracchi, sui motivi dell’addio di Barbara d’Urso a “Pomeriggio 5”, Parpiglia ha risposto: “Guarda io ti dico una cosa e te la racconto da un punto di vista giornalistico. Credo Davide Maggio, non vorrei sbagliarmi, fu il primo a tirare fuori la notizia che Barbara d’Urso aveva replicato la fotografia con la quale era stata immortalata ai funerali di Silvio Berlusconi con le mani congiunte la stessa sera a cena con alcuni amici giornalisti e autori, in 10, e questo motivo aveva fatto inc****re abbastanza la dirigenza. Noi l’avevamo anche pubblicata su una delle piattaforme che gestisco ed è la prima volta che mi è successa una cosa strana. Mi è arrivata una lunghissima lettera da parte di legali di Barbara – come è arrivata a me è arrivata a tantissimi altri giornalisti che hanno riportato la notizia o riportato la foto – chiedendo l’immediata rimozione della foto. Ora io ti dico una cosa: non è stato quello il motivo, ma tu allora che motivo hai di richiedere la rimozione della foto? Noi l’abbiamo tolta, però questo che sto raccontando non lo può smentire nessuno: la lettera con gli avvocati è stata inviata per far rimuovere la foto, quindi quella foto perché era un problema? Perché forse c’aveva ragione chi l’ha tirata per prima a dire “non si può scherzare o giocare a queste cose”? Boh, ti ripeto, non sappiamo noi se questo è il motivo ma sappiamo che una lettera all’avvocato è arrivata per far rimuovere quella foto e allora io giornalisticamente mi chiedo: perché tu quella foto la vuoi rimuovere se non è un problema? Se devo ragionare d’autore televisivo… “.