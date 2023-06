EmPì, fuori il videoclip di “Se fossi mia”

S’intitola “Se fossi mia“ il nuovo singolo di EmPì, disponile su tutte le principali piattaforme. Contestualmente all’uscita del brano, realizzato presso lo studio TDLabMilano, è stato pubblicato un intenso videoclip scritto e ideato dallo stesso EmPì, nome d’arte del cantautore Marco Pariano, che si avvale della collaborazione del videomaker Moterrrr.

Reduce dall’ottimo riscontro ottenuto dal presedente singolo “Anima”, cantato il coppia con l’amico e collega Illusione, “Se fossi mia” si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate in arrivo grazie a un azzeccata contaminazione tra sonorità appartenenti a differenti generi musicali come pop, punk, rock e dance. Il tutto, facendo leva su un testo tutt’altro che banale: “Questa canzone è molto personale e l’ho scritta con l’ intento di dare forza alle persone, affinché continuino a credere sempre nei propri sogni, nell’amore e in sè stesse– racconta EmPì, aggiungendo – E’ stimolante, attraverso la propria arte, riuscire a far capire che bisogna far di tutto per realizzare ogni singolo obbiettivo che ci si prefissa nel corso nostra vita, per poter ottenere tutto quello che reputiamo davvero importante per noi. E che non bisogna abbattersi durante i momenti bui, quando le cose non ci sembrano affatto facili e si pensa di essere soli. Specialmente in quei bisogna trovare la forza per rialzarsi e per tornare piu forti di prima”.

EmPì, che di recente è entrato a far parte della Nazionale Cantanti, si sta dedicando alla colonna sonora del nuovo cortometraggio a sfondo sociale ideato da Gianluca Mech, patron della dieta Tisanoreica. A breve, inoltre, verranno svelate le date del tour di EmPì e degli eventi in cui sarà possibile assistere alle sue esibizioni live.

Guarda “Se fossi mia” di EmPì: