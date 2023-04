La narrazione comprende sei quadri divisi per ventennio, dal 1960 al 2060, dove viene messa in evidenza con crescente enfasi la mancanza di empatia e contatto che l’uomo sta assumendo man mano che si evolve tecnologicamente. In un futuro prossimo potremo ancora definirci “Umani?”

“E-DAY“

Videomessaggio della regista e sceneggiatrice Irene Magnani

DURATA: 10’54’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: IRENE MAGNANI

ETÀ: 51

GENERE: FANTASCIENZA

PRODUZIONE: IRENE MAGNANI

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: EMILIA ROMAGNA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: IRENE MAGNANI

SOGGETTO: IRENE MAGNANI

TEMATICA DEL CORTO: SOCIETÀ E TECNOLOGIA

Viola Boninsegni (Bambina anni’60) Anita Boninsegni (Bambina anni’60) Edoardo Di Mezzo (Bambino anni’80) Maria Dall’Olio (Bambina anni’80) Graziano Nicoli (Nonno anni 2000) Enrica Gallerani (Nipote anni 2000) Irene Magnani (Moglie anni 2020) Antonio Di Mezzo (Marito anni 2020) Eugenia Gandolfi (Ragazza anni 2040) Ludovico Mazzucco (Ragazzo anni 2040)

Irene Magnani Soggetto e sceneggiatura Irene Magnani Regia Eugenio Intemerato Musiche originali Eugenio Intemerato Sound design Davide Arancio Direttore Artistico Davide Arancio Casting Manager Gualtiero Serafini Supervisione artistica Massimo Leonardi Riprese e Montaggio Massimo Leonardi Editing e post-produzione Massimo Leonardi Produzione Esecutiva