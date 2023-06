Digital Media Fest 2023: inizia una nuova era per i prodotti webnativi

Il 7 maggio ha preso il via la maratona del Digital Media Fest per “scoprire” i talenti e le opere più interessanti del panorama italiano e internazionale. È chiaro a tutti che le nuove tecnologie stanno influenzando anche il settore creativo e come sempre l’intuito del direttore artistico del DMF, la giornalista e regista Janet De Nardis, porta vento di novità introducendo nuove categorie rivolte a premi speciali dedicati a chi presenterà progetti audiovisivi che faranno uso dell’intelligenza artificiale.

Già presenti, invece, le categorie dedicate alla realtà virtuale e aumentata e ai Vertical video oltre alle sezioni di web serie, Viral video e cortometraggi.

Saranno tantissime le celebrità che quest’anno renderanno l’edizione unica, a partire dal presidente della giuria Vincent Riotta che abbiamo da poco visto a Cannes con Maria Grazia Cucinotta per il film “Il meglio di te”.

L’edizione 2023 si svolgerà 4 al 6 dicembre, accogliendo filmmaker provenienti da tutto il mondo grazie alle molteplici partnership che vedono il Digital Media Fest protagonista nella scena internazionale. Tra gli ospiti già confermati Young Man Kang fondatore dell’Hollywood webfest e alla direzione del Seoul Web Fest oltre a Luis Felipe Alvarado del Lima Web Awards.

Quest’anno grazie a nuovi accordi con le più importanti produzioni cinematografiche e televisive sono previsti premi di grande valore economico oltre che di grande potenzialità di sviluppo per coloro i quali dimostreranno di avere talento.

La sezione del mercato sarà arricchita dalla partecipazione ai pitch di importanti brand alla ricerca di idee originali.

Tra i temi affrontati anche quello dell’intervento istituzionale per regolamentare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella creazione di prodotti audiovisivi e il ruolo della donna nello sviluppo sostenibile nel cinema e nell’audiovisivo più sperimentale.

Inoltre, un workshop sulla videostrategy aprirà nuove opportunità di impiego per molti creator e filmmaker.

Per iscriversi gratuitamente al concorso basterà andare su filmfreeway. Tutte le informazioni su https://digitalmediafest.it/