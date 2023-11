Danila Satragno, vocal coach dei big, sul palco con Tedua a Genova, Roma e Assago

Tedua è tornato a illuminare le scene con il suo ultimo lavoro La divina commedia, un progetto ambizioso che sta raggiungendo risultati strepitosi giorno dopo giorno: ad oggi possiamo contare il triplo Disco di Platino e il suo tour è sold out da mesi. Ma Tedua non trascura i particolari da una scenografia mozzafiato con le fiamme durante l’intro e nella re-interpretazione della porta dell’inferno di Auguste Rodin, alle grafiche moderne che portano gli spettatori dentro una rappresentazione quasi “maledetta” del progetto.

Sul palco è un’imprescindibile presenza la vocal coach dei big Danila Satragno che, nella sua Liguria, ha omaggiato Fabrizio de André in una versione di Giordie: uno dei brani indimenticabili di Faber. Danila Satragno era, infatti, una delle coriste di Fabrizio de André: l’ultima volta che era ad Assago in veste di corista è stato proprio accanto a Faber. E’ stato emozionante ritrovare la tradizione rappresentata dalla musicista e jazzista all’interno di un contesto rap.

Tedua, che ha intrapreso il tour della Divina proprio in onore di De Andre che vedeva in Dante il sommo Poeta, reputa Fabrizio suo grande mentore ed è’ sicuramente la sua continuazione nella scuola genovese. Per questo ha voluto Danila Satragno al suo fianco anche come corista oltre che come vocal coach.