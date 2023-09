Cusano Italia TV e Radio Cusano Campus: i programmi e le novità della nuova stagione

Tra conferme, ritorni e qualche novità, si presenta ricca e variegata l’offerta di Cusano Italia TV (canale 264 del digitale terrestre) e Radio Cusano Campus nella prossima stagione televisiva che partirà lunedì 18 settembre.

CUSANO ITALIA TV

Tanti i temi da analizzare con Tommaso Franchi al timone di POMERIGGIO CON NOI, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 in diretta su Cusano Italia Tv. Il programma sarà diviso in varie aree tematiche: dalle 15 alle 16 “La Giornata”, tra attualità, cronaca e politica. Dalle 16:30, dopo lo spazio informativo del Cusano Media Group, fino alle 17 sarà la volta del “Ring”, parte dedicata al dibattito tra opinioni simili e contrapposte su temi di ordine pubblico. Dalle 17 alle 17:30 sarà la volta del “Personaggio”, dove protagonista saranno volti noti dell’universo televisivo e della rete, tra attori, calciatori, influencer e cantanti. Dalle 17:30 alle 17:45 “L’ultimo Giro”, lo spazio finale con gli opinionisti del programma dove al centro c’è lo spettacolo, la musica e il gossip. In chiusura, dalle 17:45 alle 18, Simone Lijoi chiuderà la puntata con le sue rubriche.

La domenica si tinge di giallo con CRIMINI E CRIMINOLOGIA uno dei programmi più amati dedicato ai gialli e ai casi eclatanti della storia del crimine insieme a Fabio Camillacci, in onda dalle 21:30 alle 23:30 su Cusano Italia Tv.

RADIO CUSANO CAMPUS

L’amore è un sentimento comune che può avere varie sfaccettature, smuove e ricompone tutto come un puzzle. Come sarebbe un mondo senza? Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 su Radio Cusano Campus è tempo di THAT’S AMORE con Annalisa Colavito e Anna Ciampoli.

Roberta Morise è la padrona di casa di MORISE & MORE, spazio dedicato alle interviste ai Vip più influenti del momento, in onda il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv.

Si dice che il turchese sia simbolo di dolcezza e vitalità. Entrambi ingredienti necessari per una comunicazione fluida e vivace. È proprio questo il sapore che avranno le interviste di Turchese Barracchi. L’appuntamento con TURCHESANDO è ogni martedì dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv.

Torna RADIO BOMBOCLAT, lo spazio per dare voce ad altre importanti figure del panorama musicale contemporaneo, con dibattiti live dove potrete conoscere da vicino cantanti e band di notevole spicco in Italia. Con il gruppo musicale Cor Veleno tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv.

Tutti i giovedì, dalle 18.00 alle 20.00 in radiovisione su Radio Cusano Campus e Cusano Italia Tv, Turchese Baracchi e Edoardo Tavassi sono al timone di TNT ATTENTI A QUEI DUE: spazio al divertimento con curiosità, scherzi telefonici, musica e imitazioni.

La risata è contagiosa, infondi in noi il tuo entusiasmo! Questo il leitmotiv di FATTI DI RISATE, programma condotto da Annamaria Fittipaldi e Giuseppe Abramo in onda il sabato e la domenica dalle 13 alle 14 su Radio Cusano Campus.