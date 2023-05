“Cinemiamo”, stasera si parla di Ozark e Breaking Bad: ospiti le attrici Ilaria Rossi e Giulia Petrungaro

Nuovo appuntamento oggi, lunedì 15 maggio, dalle 23 a mezzanotte su Cusano Italia Tv (canale 264 del Digitale terrestre), con “Cinemiamo”. Come ogni lunedì, la conduttrice Mariavittoria Cozzella e i suoi ospiti accompagneranno il pubblico televisivo alla scoperta dei segreti del mondo della settima arte, il dietro le quinte e le nuove uscite sul grande schermo.

Al centro della puntata, Ozark e Breaking Bad, due crime drama simili tra loro molto amati dal pubblico televisivo che raccontano la strada verso l’illegalità di due uomini che si muovono tra droga e crimini.

Si analizzeranno alcune caratteristiche in comune tra le due serie e gli elementi che rendono affascinanti i due protagonisti antieroi e le loro storie con le ospiti in studio: le attrici Ilaria Rossi (Il Paradiso delle signore, La Fortuna di Laura per il ciclo Purché finisca bene, Leonardo Da Vinci – L’uomo che salvò la scienza) e Giulia Petrungaro (Che Dio ci aiuti, Il Paradiso delle signore, L’Onore e il Rispetto).