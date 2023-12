Cinecittà World celebra il Natale con tanti eventi speciali

Il countdown per il 25 dicembre è iniziato e Cinecittà World accoglie ufficialmente il Natale con un grande Christmas Party, che si estenderà fino al 7 gennaio. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasformerà in un affascinante Villaggio di Natale con 12 attrazioni a tema, percorsi di luminarie, mercatini natalizi e un Capodanno grandioso con artisti di fama come Achille Lauro e Guè Pequeno.

Tra le strade decorate a tema natalizio, gli ospiti saranno accolti da elfi e creature magiche, con l’imperdibile Casa di Babbo Natale per un ricordo fotografico unico. Inoltre, un importante gesto benefico ha caratterizzato l’apertura dell’evento, con una donazione simbolica agli Enti assistenziali familiari interforze.

Un’attrazione da non perdere è il Regno del Ghiaccio, con il suo parco nevoso al coperto e una varietà di attività invernali. In più, l’esperienza cinematografica prosegue con Gocce di Cinema e attrazioni uniche come I-Fly, la montagna russa di Babbo Natale.

La Messa di Natale

Una tradizione speciale si terrà nel Parco la mattina del 25 Dicembre, seguita da un Pranzo di Natale. L’accesso al Parco sarà gratuito per le famiglie meno fortunate, come regalo di Natale da parte dell’amministratore Delegato, Stefano Cigarini.

Christmas on Ice

Dal 25 dicembre al 7 gennaio, il nuovissimo Palastudio ospiterà lo spettacolare “Christmas on Ice“. Questo storico show di pattinaggio sul ghiaccio metterà in scena oltre 50 artisti, inclusi atleti nazionali e olimpionici come Nicol Della Monica, in performance mozzafiato. I biglietti dello spettacolo includono anche l’ingresso al parco, mentre a Capodanno lo spettacolo sarà incluso nel biglietto del 31 dicembre.

Il palinsesto degli eventi natalizi include anche esibizioni di Lee Ryan & Simon Webbe dei Blue e spettacoli come Christmas Show e Gangs of Christmas. Il 31 dicembre, inoltre, Cinecittà World ospiterà la più grande festa di Capodanno di Roma.