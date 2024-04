Cartoline dal futuro digital serie

Una Digital Serie di Fabio Garofalo, Luca Cetro, Matteo Fossati, Jacopo Santambrogio

Sinossi

Da una ricerca che indaga i sogni e i timori rispetto al futuro di quattro generazioni, è nata una web serie che ipotizza quattro scenari possibili, a un passo da noi, a patto di iniziare a costruirli oggi.Ogni puntata mette a confronto un quotidiano in cui ciascun target può rispecchiarsi. Da questo dialogo riusciamo ad immaginare come il metaverso potrà cambiare la vita di studenti fuorisede o come una partita a Padel sia la chiave per scoprire come l’IA potrà rivoluzionare la medicina.

“Cartoline dal futuro”

Videomessaggio di presentazione della serie