Calendario Linfoamici: Paolo Bonolis e il cast di “Avanti un’altro!” testimonial per il 2024

Anche per questo Natale l’Associazione Linfoamici presenta il calendario benefico “365 Abbracci”. Giunto alla settima edizione, il calendario quest’anno ha come testimonial d’eccezione Paolo Bonolis, da sempre sostenitore dell’Associazione Linfoamici. Tantissimi i beniamini protagonisti della trasmissione “Avanti un’altro!” che hanno deciso di prestare la propria immagine al progetto e di sostenere la mission di Linfoamici, che è quella di aiutare e sostenere i pazienti malati di linfoma e le loro famiglie, diffondendo l’importanza delle donazioni di midollo osseo e sangue e far capire a quante più persone possibili che il cancro non è contagioso mentre l’amore sì.

Il calendario 2024 è stato scattato dal fotografo Piergiorgio Pirrone per il secondo anno consecutivo che dichiara: “Tornare a scattare il calendario di linfoamici è stata una emozione unica. Il precedente calendario mi ha permesso di comprendere sempre di più la portata emotiva e il valore del nostro progetto. I piccoli eroi protagonisti indiscussi di queste belle storie dal lieto fine sono stati e saranno il motore che contribuirà ancor di più all’aumento di fiducia nel progresso e nella ricerca e che darà un’ulteriore spinta all’associazione linfoamici ad intraprendere altre splendide strade di amore e condivisione. E noi si sta qui a far il tifo per tutti loro!”.

La Presidente di Linfoamici Anna Milici entusiasta di questa edizione dichiara: “Il calendario dei Linfoamici è ormai alla settima edizione e noi siamo sempre più fieri e orgogliosi dimostrarvi attraverso queste bellissime immagini, tante belle storie a lieto fine. Un ringraziamento speciale a Piergiorgio Pirrone per la sua dedizione e per questi scatti pieni di energia, a tutte le famiglie che ci hanno supportato, a Sabrina Laganà che ogni anno ci aiuta a organizzare questo complicato ma super emozionante set fotografico”.