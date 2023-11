“Calabria a tavola”, dopo tanti successi in Rai Roberta Morise torna a Warner Bros Discovery

Calabrese doc, innamorata della sua terra e della sua millenaria cultura gastronomica, Roberta Morise torna a Discovery dopo l’ottimo risultato ottenuto lo scorso inverno con “Sanremo a tavola” per accompagnarci in un avvincente viaggio on the road per conoscere i piatti tipici e le ricette più gustose del suo territorio.

“Calabria a tavola”, questo il titolo della trasmissione, offrirà un ampio spaccato delle tante bontà calabresi, attraverso un caleidoscopio di sapori e di saperi che spazia dalla cucina dei grandi chef a quella contadina e casalinga, dalle ricette della tradizione montanara a quelle che profumano di mare.

Il programma, prodotto dalla Jumpcupmedia di Massimo Staiti per Warner Bros. Discovery, debutta il primo novembre e andrà in onda ogni mercoledì alle 22 circa su Food Network (canale 33).

Questa stagione, composta da sei puntate, toccherà numerose località calabresi tra cui Reggio Calabria, Scilla, Tropea, Pizzo e Cirò Marina. Autori del programma: Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

Un periodo d’oro sul fronte professionale per la Morise, reduce da un’estate da padrona di casa del programma quotidiano del mattino di Rai1, In viaggio con Camper che, come lo scorso anno, ha ottenuto ottimi indici di ascolto. Prossimamente, la rivedremo nuovamente sulla rete ammiraglia della TV di Stato alla guida del format itinerante Linea Verde Discovery. Il suo presente, però, è targato Food Network, emittente in fortissima crescita negli ascolti, e il riuscito sodalizio con Warner Bros Discovery lascia sperare di poterla presto vedere anche su altri canali del gruppo come Real Time e Nove.