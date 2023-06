Beniada, la star albanese che fa impazzire l’Italia

Trasferitasi a tre anni in Italia dall’Albania, e dopo numerose soddisfazioni sulle passerelle di mezzo mondo, Beniada Jakic è tornata a casa e su Zoom Magazine ripercorre la sua esperienza da concorrente della prima iconica edizione di Big Brother Albania.

Beniada in Italia è stata anche ospite a Detto Fatto su Rai2, a Le Iene su Italia 1 e al Chiambretti Night su Canale 5.

Beniada, quando hai capito che lo spettacolo poteva essere la tua strada?

Fin bambina cantavo e ballavo nelle recite scolastiche. Ero sempre in prima fila pronta ad esibirmi, ma la vera folgorazione l’ho avuta a Le Iene quando, un po’ per gioco, mi hanno proposto uno sketch con Nadia Toffa e Giulio Golia. Mi è risultato tutto molto naturale, come se facessi questo mestiere da tantissimo tempo.

La tua famiglia è stata di supporto?

I miei speravano nel classico posto fisso con contratto a tempo indeterminato, mi vedevano già laureata in Medicina. Inizialmente non è stato facile far capire loro quanto fosse forte la mia passione, ma col tempo l’hanno assecondata.

Pensi che il fatto di essere una bella ragazza ti abbia più aiutato o ostacolato nel corso della tua carriera?

Ho sempre vissuto la bellezza come un punto a mio favore, mai come un ostacolo. Tuttavia sono convinta che, al di là di un viso che si fa ricordare sono altre le caratteristiche che nel tempo possono fare la differenza: l’empatia, per esempio, la dedizione per ciò che si fa.

E dell’esperienza al Big Brother albanese che bilancio fai?

Assolutamente positiva, penso anzi che sia stata l’esperienza più bella di tutta la mia vita. Mi è servita per conoscermi di più e per affrontare alcune delle mie più grandi paure: nel corso di tutto il percorso ho sempre cercato di essere me stessa, senza filtri. Inizialmente il fatto di non conoscere bene la lingua albanese mi spaventata molto (è in Italia da quando aveva 3 anni, ndr) Poi ho capito che, invece, questa poteva essere una chiave per entrare in empatia col pubblico: e infatti alcune espressioni tipicamente italiane che ho utilizzato hanno fatto il giro dei social (ride, ndr) Sono, infine, grata a questa esperienza perché mi ha aperto inaspettatamente una nuova strada professionale: subito dopo la finale, infatti, Top Channel Tv, il canale più importante in Albania, mi ha dato l’occasione di condurre un programma tutto mio. Mi piacerebbe molto entrare nel cast del prossimo Grande Fratello qui in Italia. Sarebbe un modo per fare conoscere al pubblico chi sono veramente.

Qual è la parte più bella del successo che stai vivendo?

Il “successo”, se così lo vogliamo chiamare, non mi ha cambiata. Lo vivo in maniera disinvolta e naturale: cerco di essere me stessa in ogni occasione e credo che questo la gente lo apprezzi. Cosa mi piace di più dell’essere riconosciuta in strada? Amo quando i bambini mi fermano per una foto, sono dolcissimi!