Beach Care Project riparte dalla Costa d’Avorio: CNH Industrial porta il progetto in Africa

Dopo le precedenti tappe sulle coste mediterranee di Italia, Francia e Spagna, e di Thorney Bay Beach – Canvey Island in Inghilterra, l’iniziativa Beach Care Project approda in Costa d’Avorio, precisamente a Assouinde Beach e Assinie Beach.

Beach Care Project si pone l’obiettivo di sensibilizzare una gestione eco-consapevole dell’ecosistema spiaggia e al tempo stesso, con i suoi brand Case IH e Case Construction Equipment, effettua delle operazioni di pulizia. Le spiagge sono una risorsa di estrema importanza ambientale e sociale capaci di creare impatti positivi sul turismo e sull’ economia di un Paese. Il progetto unisce la ricerca e l’istruzione con azioni collettive. Inizialmente è stato sviluppato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano, il Comité National de la Recherche Scientifique (CNRS) francese e il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) spagnolo. Da allora è entrata nelle scuole di tutta Europa con kit educativi e lezioni dedicate alla salvaguardia dell’ambiente, raggiungendo oltre 10.000 bambini.

In Costa d’Avorio, Beach Care Project, in collaborazione con l’ONG di Abdjan JAH LIVE, coinvolgerà famiglie e bambini delle scuole primarie per una settimana con attività sulle spiagge volte alla protezione dell’ambiente al fine di sensibilizzare le popolazioni alla lotta contro la proliferazione dei rifiuti in particolare della plastica. Ben 280 tonnellate di rifiuti di plastica sono prodotti ogni giorno in Costa d’Avorio. Di questa quantità, solo il 10 per cento viene riciclato, mentre il restante 90% viene interrato in una discarica locale o rilasciato nell’ambiente naturale, il che costituisce un reale pericolo per la salute delle popolazioni e una minaccia per l’ambiente.

Beach Care Project è un progetto triennale di CNH Industrial e dei suoi Brand CASE Construction Equipment e CASE IH. Partner dell’iniziativa CNR, CNRS, CISC, Librì Editore.