Artis Suavitas, grande successo per la quinta edizione. Iginio Massari: “Ormai è un punto di riferimento culturale a livello nazionale”

Grande successo di critica e di pubblico per la quinta edizione del Premio Artis Suavitas, che nella serata di domenica, 30 giugno 2024, ha visto salire sul palcoscenico dell’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico Avella (AV), eccellenze internazionali del mondo delle arti, della cultura, dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria.

“Il nostro percorso ci insegna che mediante l’Arte e la Cultura – ha affermato l’Avv. Antonio Larizza, Presidente di Artis Suavitas Aps – possiamo imparare come si può stare al mondo, per trovarvi bellezza in ogni istante. Anno dopo anno, profondiamo il massimo sforzo per creare qualcosa di unico, qualcosa che renda il mondo più bello e ciascuno di noi una persona migliore. A chiusura della scorsa edizione, affermai che Artis Suavitas era una sorta di magnifico viaggio che risvegliava in me la continua ricerca di una destinazione. Ebbene sì, dopo questo strepitoso successo, dopo la calorosa accoglienza e la folta e qualificata presenza che abbiamo registrato, penso che Artis Suavitas possa diventare un festival della cultura, dell’integrazione e della solidarietà”.

Martina Stella

“Da sindaco ed amministratore di questa cittadina – sostiene il dott. Vincenzo Biancardi, Sindaco del Comune di Avella – non posso che essere entusiasta della serata a dir poco stellare che abbiamo appena trascorso. Mille emozioni ci hanno accompagnato. Abbiamo avuto l’ onore di ospitare nel nostro splendido anfiteatro alcune delle personalità più importanti del panorama culturale, artistico, musicale , professionisti che hanno segnato la storia e l’ economia di questa nazione. Le direttrici della nostra politica di valorizzazione del patrimonio culturale coincidono perfettamente con lo spirito di questo evento. La volontà di contribuire alla riscoperta dell’identità del territorio, rilanciando le sue migliori vocazioni e concorrendo allo sviluppo e alla diffusione di attività culturali e sociali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative come Artis Suavitas. Questa serata ci ha dimostrato che stiamo percorrendo la strada giusta e che Avella con i suoi siti archeologici,la sua storia,é pronta ad accogliere eventi di questo calibro. Un ringraziamento speciale – conclude Biancardi – all’ Avvocato Antonio Larizza che con la sua passione e il suo impegno costante volto alla crescita culturale e civile della collettività ha reso Avella protagonista di questo prestigioso evento”.

“Artis Suavitas – afferma il M° Iginio Massari, membro del Comitato Scientifico – è ormai un punto di riferimento culturale a livello nazionale per l’eccellenza dei suoi premiati e della location scelta per la cerimonia. E’ un evento in grado di valorizzare i migliori interpreti dell’italianità, nonché ambasciatori del sapere e del saper fare nel mondo”

Madrina di questa quinta edizione è stata l’attrice Martina Stella. Mentre, a condurre la serata, con il suo radioso sorriso e la sua non comune professionalità, è stata Alessia Mancini tra i volti più amati della televisione italiana.

L’attrice Pia Lanciotti, l’iconica Donna Wanda Di Salvo della fiction Rai Mare Fuori, ha commosso il pubblico dell’Anfiteatro Romano di Avella con un toccante readingdedicato alla lotta al femminicidio e a ogni forma di violenza di genere. Il cantante Stefano Larizza ha omaggiato la presenza di Mogol, l’Autore per eccellenza della Musica Italiana, con una emozionante e applauditissima interpretazione del brano “I giardini di marzo”. Molto apprezzata anche l’esibizione del duo KamAak, composto da Stella Manfredi e Luigi Castiello, che con il loro carisma neo-classico hanno allietato il pubblico con i brani “Red Velvet” e “Toledo”. Così come le melodie dei Gatos do Mar, con l’Arpa Gianluca Rovinello e la voce di Annalisa Madonna. Nel corso della serata, attraverso la spettacolare performance di Susy Sand Artist – emozioni di sabbia, la direzione artistica dell’evento ha voluto dedicare un omaggio artistico alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane e talentuoso musicista tragicamente scomparso l’estate scorsa a Napoli, e alla mamma del ragazzo Daniela Di Maggio che combatte una lotta quotidiana contro ogni forma di violenza, in ricordo del figlio Giogiò.

(photo credit Leonardo Marciano)