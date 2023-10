Drag Race Italia, nella nuova stagione c’è anche Annalisa

Paramount+ e World of Wonder presentano l’attesissima terza stagione di Drag Race Italia, che debutta in esclusiva in Italia su Paramount+ e a livello globale – Italia esclusa – su WOW Presents Plus da oggi venerdì 13 ottobre, e successivamente anche su Paramount+ in America Latina.

In Drag Race Italia le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento nella gara per essere incoronate “Italia’s Next Drag Superstar”. Il programma è condotto da Priscilla, con lei in giuria Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli. Alla giuria ufficiale di Drag Race Italia così composta si aggiungeranno, inoltre, nuovi ospiti d’eccezione nelle vesti di giudici di puntata: Tiziano Ferro, Rosa Chemical, Alessandra Mastronardi, Melissa Satta, Chiara Iezzi, M¥SS KETA, Jessica Melena, Veronica Peparini, Andreas Muller, Sabrina Salerno, Jo Squillo, Filippo Timi, Anna Dello Russo, “Papà per Scelta” (Christian De Florio e Carlo Tumino), Francesco Cicconetti – “Mehts”, Lorenzo Balducci, Edoardo Zaggia.

Per la terza volta consecutiva è Dimitri Cocciuti a vestire i panni di showrunner di Drag Race Italia. Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici sono i nuovi autori, che vanno ad aggiungersi a Jacopo Magri che aveva firmato anche la precedente stagione. La regia è firmata da Stefano Sartini.

Tra le chicche della terza edizione c’è una sorpresa della cantante del momento, Annalisa, che nonostante i numerosissimi impegni lavorativi ha voluto in qualche modo essere presente nella prima puntata per augurare il suo personale in bocca al lupo alle tredici nuove partecipanti di Drag Race Italia: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja.

La terza stagione di Drag Race Itali è l’ultima versione internazionale del franchise di successo Drag Race in anteprima quest’anno, dopo Drag Race Mexico, Drag Race Germany e Drag Race Brasil.