Un cortometraggio di Daniele Catini

Sinossi

Nunzia sta per festeggiare il suo 80esimo compleanno. L’anziana signora Prova a coinvolgere parenti ed amici per festeggiare in compagnia. Tutti gli invitati, attraverso scuse, rinunciano a presenziare alla sua festa. Nunzia non volendo rimanere sola il giorno della sua festa, decide di ordinare cibo da asporto per trattenere, dietro un finto svenimento, il ragazzo del servizio delivery. La serata apparentemente ironica, maschera la profonda solitudine di Nunzia.

Vota

“A cena con delivery”

Videomessaggio del regista Daniele Catini